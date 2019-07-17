تكريم حنان مطاوع بمهرجان همسة الدولي للاداب و الفنون.

فاصلة / القاهرة

كتبت : بسمه حكيم



أعلنت إدارة مهرجان همسة الدولي للآداب و الفنون عن تكريم الفنانه " حنان مطاوع " وجائزة افضل ممثله عن دورها بــ مسلسل " لمس أكتاف " ضمن تكريمات المهرجان في دورته السابعة .

جاء ذلك بعد اجتماع اللجنة الخاصة بالمهرجان و التي تضم لجنة تحكيم المهرجان كلا من الفنانة القديرة مادلين طبر الرئيس الشرفي للمهرجان والمخرج عادل عوض رئيس لجنة التحكيم وكلا من الناقد سيد ابراهيم سلام، والإعلامي سمير فقيه،و الأستاذة ميرفت عمر ، ومدير المهرجان عمرو فتحي الحصرى ومريم فتحي الحصرى ورئيس المهرجان الإعلامي فتحي الحصري.

الجدير بالذكر أن المهرجان يحمل في دورته الحالية اسم الفنان القدير " محمود ياسين " و سيقام المهرجان يوم 4 من شهر سبتمبر بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.