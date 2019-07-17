ديانا كرازون تختتم مهرجان «صيف عمان» بحفل جماهيري حاشد.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تألقت النجمة الأردنية ديانا كرازون في حفل غنائي حاشد احيته في ختام فعاليات مهرجان «صيف عمان»، وسط حضور جماهيري ضخم.

ديانا اشعلت الأجواء بمجرد صعودها على المسرح، بأغنية «راسك بالعالي» وسط تفاعل الحضور الذي تجاوز الـ 10 آلاف شخص، كما حرصت الفنانة الشابة على تلبية رغبات الجمهور بتقديم باقة من أجمل الأغاني والمواويل.

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«سوبر ستار العرب» اختارت لحفلها طلّته صيفية مميزة، ارتدت فيها Jumpsuit برتقالية اللون، اظهرت رشاقتها وجمال قوامها، مسدلة شعرها الأسود على كتفيها بشكل منحها «لوك» يفوح أنوثة وجاذبية، حيث هزت الفنانة المسرح برقص الدبكة.

من ناحية أخرى، تستعد ديانا كرازون لاحياء حفل غنائي يوم 15 أغسطس المقبل ضمن فعاليات مهرجان الفحيص بالأردن.

يُذكر أن ديانا طرحت حديثاً أغنية تراثية بعنوان «فرحتنا الليلة»، وهي من كلمات رائد الشطناوي، توزيع وائل الشرقاوي، كما شاركت في أوبريت غنائي بعنوان «وتستمر المسيرة»، والذي تم طرحه في في افتتاح مهرجان صيف عمان، وهو من كلمات سائد العجيمي، ألحان محمد بشار، توزيع خالد مصطفى.