أمير كرارة «بطل روما»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

استقر النجم المصري أمير كرارة على بطولة فيلم “بطل روما”، ليكون محطته السينمائية المقبلة، من تأليف محمود البزاوى، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة “سينرجى فيلمز”، ليكرر تعاونه مع المخرج والشركة المنتجة لفيلمه الأخير “كازابلانكا”، والذى تصدر إيرادات الموسم بل وحقق أعلى إيرادات فى تاريخ السينما المصرية.

وينتمي فيلم “بطل روما” لنوعية الأفلام الضخمة إنتاجيا وديكورات ومواقع تصوير مختلفة وسيتم تصويره فى أكثر من دولة أوروبية، بالإضافة إلى اعتماده على جرعة أكشن كبيرة، فضلا عن قوة القصة التى تتميز بجرعة تمثيل وحوار جيد بين أبطال الفيلم.

ويسجل “بطل روما” التعاون الثالث على التوالى فى “السينما” بين أمير كرارة والمخرج بيتر ميمى، حيث حققا سويا ثنائى نجاحا بفيلم “حرب كرموز” والذى نال إشادات كبيرة من النقاد والصحافة والإعلام واياردات تخطت الـ 65 مليون، بالإضافة إلى فيلم ” كازابلانكا” الذى يعرض حاليا فى السينمات، محققا أعلى إيراد فى تاريخ السينما.

الأمر لم يتوقف عند السينما فقط، بل نجح كرارة وميمى فى حصد النجاحات فى الدراما التليفزيونية، وعلى مدار ثلاث سنوات متتالية، حققا سويا نجاحا واضحا بثلاثة أجزاء من مسلسل “كلبش” وهو الملحمة البوليسية التى نالت نجاحا كبرا على أرض الواقع وظل المسلسل عالق فى آذهان الجماهير.