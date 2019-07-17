عاصي الحلاني وابنته في أغنية مشتركة.. لبيك يا جزائر

بمناسبة احتفال الشعب الجزائري بعيد استقلال بلادهم الـ57 بعد الاستعمار الفرنسي، والذي كان في الخامس من شهر تموز الحالي، فاجأ فارس الغناء العربي الفنان عاصي الحلاني وابنته النجمة الشابة ماريتا، جمهورهما الجزائري إذ طرحا أغنية بعنوان “لبيك يا جزائر” على قناة “روتانا” عبر موقع “يوتيوب” وكذلك على تطبيق “ديزر”.

الأغنية جاءت باللهجة الفصحى، وهي من كلمات مضر شغالة، ألحان فاروق الجزائري، وتوزيع خليل أبو عبيد، وقد تمكنت في ظرف 48 ساعة من حصد نسبة مشاهدة عالية على يوتيوب، فاقت الـ500 ألف مشاهد.

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وبعد جولتنا على بعض التعليقات التي تركها الجزائريون من محبي عاصي وماريتا، لمسنا تقديرا كبيرا منهم للنجمين اللبنانيين، حيث شكروا عاصي وابنته على هذه اللفتة المميزة منهما، كما أشادوا بروعة أدائهما وجمال صوتهما، معبرين لهما عن حبهم الكبير وسعادتهم بهذه الأغنية.

يذكر أن عاصي الحلاني قد أصدر مؤخرا أغنية بعنوان “اضحكي”، تميّزت بإيقاعها ولحنها الذي يتلاءم مع أجواء فصل الصيف، وهي كلمات عامر لاوند، ألحان علي حسون وتوزيع طارق مجدلاني وسليمان دميان. كما صورها الحلاني على طريقة الفيديو كليب بتوقيع المخرج عادل سرحان.