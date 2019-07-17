رامي عياش يتحدث عن زواجه وديانته ويحدث ضجة على مواقع التواصل

تحدث النجم اللبناني رامي عياش عن علاقته بزوجته مصممة الأزياء داليدا سعيد وتعارفهما والمشاكل التي تحصل بينهما خلال استضافتهما في برنامج “توأم روحي” مع الإعلامي اللبناني نيشان.

وسأل نيشان عن مسألة الديانة ما إذا كانت أساسية في حياته قبل زواجه من شابة من الطائفة الدرزية وأجاب رامي: “هذا الموضوع حساس سأتحدث من صفتي الشخصية بالنسبة لي فإن العادات والتقاليد شوي مقدسين وأحب الشخص الذي يعرف عاداتي وهالشي ساعدني انو داليدا هالقد متقربة من الجبل وبيئته ومن عادات وتقاليد الجبل”.

وأضاف: “يمكن عندي صعوبة أن أشرح لأي شخص التقاليد عن جديد.. ونبدأ من الصفر والحمدالله الله أكرمني بانسانة من الجبل”.

وسأل نيشان داليدا السؤال نفسه، وردت “كما قال رامي نحن نتربي على هذا الشيء واعتدنا عليه”.

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تفاعل المشاهدون بشكل واسع مع صراحة النجم اللبناني وتمسكه بعاداته، وتم تناقل حديثه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأثنوا على احترامه لتقاليد ديانته وعفويته في التعاطي مع الأمور.

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