شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تألقها فى "لمس أكتاف".. حنان مطاوع تحصد أفضل ممثلة بمهرجان "همسة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت الفنانة حنان مطاوع نجاح كبير بشخصية "عايدة" التى قدمتها فى مسلسل "لمس أكتاف" بطولة النجم ياسر جلال، والذى عرض فى رمضان الماضى، حيث نالت العديد من إشادات الجمهور والنقاد ، خاصة بعدما اتقنت الشخصية وقدمتها بشكل مميز ومختلف خلال عرض المسلسل، الذى قامت على إنتاجه شركة "سينرجى".

وحصدت حنان مطاوع على أفضل ممثلة، خلال مهرجان "همسة"، فى دورته السابعة، والمقرر انطلاقه يوم 4 سبتمبر المقبل، على مسرح دار الأوبرا المصرية.

يشار إلى أن مسلسل "لمس أكتاف" بطولة ياسر جلال، فتحى عبد الوهاب، حنان مطاوع، إيمان العاصى، سمر مرسى، أحمد كشك، هبة عبد الغنى، كرم جابر، وعدد آخر من الفنانين، تأليف هانى سرحان، إخراج حسين المنباوى، إنتاج شركة سينرجى.