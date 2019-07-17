شكرا لقرائتكم أصالة تكشف حقيقة مرضها ونقلها للمستشفى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أقاويل كثيرة طالت الحالة الصحية للفنانة أصالة خلال الساعات الماضية، بعدما قيل إن حالتها تدهورت وتم نقلها إلى أحد المستشفيات.

ذلك الأمر الذي أزعج محبيها وأصاب جمهورها بالقلق، ما دفعها لسرعة توضيح الأمر وكشف الحقيقة الخاصة بتلك الأقاويل التي طالتها.

حيث نشرت المطربة السورية صورة عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام" وعلقت عليها قائلة "أنا موجودة بينكم وما فيني إلا الخير.. شكرا لكل من اهتم فيني وقلق".

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كما وجهت أصالة رسالة إلى مطلقي الشائعات قائلة "وبالنسبة للناس اللي طلعت الإشاعة البشعة.. الله يسامحهم ويهديهم وينور قلوب أمثالهم بالمحبة والإنسانية".

لتتلقى بعدها أصالة العديد من التعليقات التي أطلقها محبوها وأصدقاؤها من أجل دعمها ومساندتها وتمنوا لها دوام الصحة، في ظل القلق الذي أصابهم فور انتشار تلك الشائعة.

وجاءت تلك الشائعات بعد ثلاثة أيام من حفل أصالة الذي أحيته بمدينة الباحة بالمملكة العربية السعودية، ضمن مجموعة حفلات صيف الباحة، بمشاركة الفنان عبادي الجوهر.

ذلك الحفل الذي علقت أصالة على المشاركة فيه معربة عن سعادتها وأمنيتها في الرجوع إلى المدينة مرة أخرى للاستمتاع بطبيعتها الساحرة وكذلك أهلها الكرام.