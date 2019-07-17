وائل كفوري يشدو بأجمل أغانيه في أوَّل حفل له في السعودية

أحيا الفنان وائل كفوري أول حفل غنائي له في المملكة العربية السعودية، وذلك ضمن فعاليات "موسم جدة" في مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة"، في حضور حشد كبير من محبيه في المملكة.

وقدم كفوري خلال الحفل باقة منوعة من أغانيه القديمة مثل "مين حبيبي أنا"، "معقول تشتي بآب " و"عمري كلو"، كذلك قدم مجموعة أغان من ألبومه الأخير منها: "استشبهت فيكي" و"أخذت القرار" و"كذابين"، بالإضافة إلى عدد من المواويل التي تميز بها كفوري خلال مسيرته الفنية، وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي شاركه الغناء.

وأحيا كفوري الشعب السعودي من على المسرح، معبرا عن محبته الكبيرة للمملكة.

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