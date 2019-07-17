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شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. شاهد التريللر الرسمي لفيلم جون سينا "Playing with Fire" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اطلقت شركة " Paramount Pictures " التريللر الرسمي للفيلم الكوميدي " Playing with Fire " الذي يقوم ببطولته النجم العالمي و بطل المصارعة الحرة جون سينا .
وقد وصلت مده تريللر " Playing with Fire " لمدة دقيقتين و20 ثانية جمعت عدد من اللقطات من العمل الذي ينتظر الكثير من محبي السينما و المعنيين بها .
فيلم " Playing with Fire " من اخراج أندي فيكمان وشارك جون سيا بطولة العمل عدد كبير من النجوم و من أبرزهم جودي جارير و جون ليجويزامو و كيجان مايكل كي ، و غيرهم .
من تريللر فيلم Playing with Fire )
من تريللر فيلم Playing with Fire )
من تريللر فيلم Playing with Fire )
من تريللر فيلم Playing with Fire )
من تريللر فيلم Playing with Fire )
من تريللر فيلم Playing with Fire
من تريللر فيلم Playing with Fire )
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