شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا فريد شوقى تؤدى العمرة لوالدها أثناء تواجدها فى السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الفنانة رانيا فريد شوقى على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صورة لها أثناء تأدية العمرة لوالدها، وكتبت عليها: "الحمد لله تمت العمرة لأبويا بفضل الله ربنا كان مسهلها أوي ربنا يتقبل منى ويجعله في ميزان حسناتك يا حبيب قلبى وعمرى، الله يرحمك يا بابا ويجعل مثواك الجنة، ودعيت لكل اللى أمنونى الدعاء لهم ربنا يتقبل يارب".

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وكان أبطال وصناع مسرحية "الملك لير" قد عقدوا مؤتمرا صحفيا بالمملكة العربية السعودية، وذلك استعدادًا لانطلاق العروض اليومية المتوالية للمسرحية بدءاً من اليوم الأربعاء على "المسرح العربي" بمنطقة أبحر الجنوبية فى إطار العروض المختلفة لموسم جدة الثقافى، وحضر المؤتمر فريق العمل بالكامل.





مسرحية "الملك لير" رائعة شكسبير الخالدة إخراج تامر كرم وترجمة د. فاطمة موسى، ويشارك النجم يحيى الفخرانى البطولة نخبة من كبار النجوم منهم رانيا فريد شوقى وأحمد فؤاد سليم وريهام عبد الغفور وأحمد عزمى وأيمن الشيوى ونضال الشافعى وناصر سيف وهبة مجدى وحمادة شوشة، والموسيقى التصويرية للموسيقار مصطفى الحلوانى وتصميم الأزياء للدكتورة نيفين رأفت.