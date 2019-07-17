شكرا لقرائتكم خبر عن العسيلى يعتذر عن إحراجه لواحد من جمهوره: أنا آسف كنت غير موفق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الفنان محمود العسيلى اعتذارا عبر صفحته الخاصة على موقع فيس بوك علق فيه على واقعة الأمس خلال حفلته، حينما رفض التقاط صورة مع أحد معجبيه، وقال له: "انت عندك واسطة علشان تتصور معايا"، وهو الأمر الذى أثار ردود فعل واسعة على السوشيال ميديا، وهجوم على العسيلى واصفين إياه بالغرور.

العسيلى كتب منذ قليل: " ‏أي فنان عارف إنه من غير جمهوره ولا حاجة و صفر على الشمال وإن من تواضع لله رفعه باعتذر بشدة لكل الناس اللي اتضايقت من الفيديو اللي انتشر وباعترف أني كنت غير موفق تماما في اختيار الألفاظ، ولكن الصورة والله ناقصه و كان كل نيتي عدم تمييز حد عن حد اثناء الحفلة أنا آسف مرة تانية".

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وأضاف:" النقطة التانية انى حاولت أقول للشخص اللي انا كنت باكلمه ان ماينفعش نتصور عشان الناس دي كلها لازم تتصور تلات مرات برا الميك، ولكن هو كان لحوح جدا و مصمم و كان صوته عالي جدا و بيزعق و انا مش عارف اغني فللأسف قلتله كدا بحسن نية و للأسف كل الكلام دا مش باين في الفيديو" ..

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