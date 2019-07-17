شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حلمى يجسد 3 شخصيات بـ"خيال مآته".. الجد والابن والحفيد.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على قدم وساق يعمل النجم أحمد حلمى على الانتهاء من تصوير فيلمه "خيال مآته"، المقرر أن يشارك به خلال موسم أفلام عيد الأضحى المقبل، من إخراج خالد مرعى، حيث يتبقى له 5 أيام فقط وينتهى من التصوير نهائياً، إذ يعمل مخرج العمل حاليا على مونتاج ومكساج الفيلم ، ليصبح جاهزا للعرض مباشرة فى منافسات عيد الأضحى، بالإضافة إلى أن الشركة المنتجة ستشكف عن البوسترات الرسمية لأبطال الفيلم خلال الأيام المقبلة، والتى تصدرها نجوم العمل .

وفى نفس السياق، يجسد النجم أحمد حلمى 3 شخصيات داخل أحداث الفيلم، حيث يجسد شخصية الجد والابن والحفيد، وليست المرة الأولى التى يجسد فيها حلمى أكثر من شخصية، حيث سبق وقدمها فى فيلم "كدة رضا" عام 2007، حيث تعتمد أحداث الفيلم على قصة كوميدية اجتماعية، لا تخلو من ارتجالات وخفة دم حلمى المعتادة .

يشار إلى أن فيلم "خيال مآتة" بطولة النجوم أحمد حلمى ومنه شلبى وخالد الصاوى ولطفى لبيب، وبيومى فؤاد، وآخرين، تأليف عبد الرحيم كمال فى أول تعاون بينهما فى السينما من إخراج خالد مرعى.