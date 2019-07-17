شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد سليمان عيد يشارك فى تحدى غطاء الزجاجة بطريقة كوميدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان سليمان عيد فى تحدي غطاء الزجاجة العالمي الجديد #bottlecapchallenge، وذلك من خلال فيديو نشره عبر السوشيال ميديا سواء فيس بوك وانستجرام. الفيديو ظهر فيه الفنان سليمان عيد بطريقة كوميدية حيث وقع فيه أثناء محاولته ضرب الزجاجة وأثار ردود فعل كوميدية من جانب متابعيه على السوشيال ميديا ممن أعجبوا بطريقة مشاركته فى التحدي. Advertisements

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