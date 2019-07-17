تكريم حنان مطاوع في همسة الدولي للآداب والفنون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد مجدي: أعلنت إدارة مهرجان همسة الدولي للآداب والفنون عن تكريم الفنانة حنان مطاوع ومنحها جائزة أفضل ممثله عن دورها في مسلسل "لمس أكتاف" ضمن تكريمات المهرجان في دورته السابعة. جاء ذلك بعد اجتماع اللجنة الخاصة بالمهرجان والتي تضم لجنة تحكيم المهرجان "الفنانة مادلين طبر الرئيس الشرفي للمهرجان والمخرج عادل عوض رئيس لجنة التحكيم والناقد سيد ابراهيم سلام، والإعلامي سمير فقيه، والأستاذة ميرفت عمر، ومدير المهرجان عمرو فتحي الحصري ومريم فتحي الحصري ورئيس المهرجان الإعلامي فتحي الحصري". الجدير بالذكر أن المهرجان يحمل في دورته الحالية اسم الفنان القدير محمود ياسين وسيقام المهرجان يوم 4 من شهر سبتمبر بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

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