تعرف على إيرادات "سبع البرمبة" بعد 5 أسابيع بدور العرض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
يتنافس الفيلم الكوميدي "سبع البرمبة"، مع عدد من الأفلام بدور العرض السينمائي، التي طُرحت بالسينمات في موسم عيد الفطر المبارك.
هذه الأفلام هي "الممر"، حملة فرعون"، "كازابلانكا"، "محمد حسين"، بالإضافة لـ"سبع البرمبة" الذي حقق بعد 5 أسابيع بدور العرض، مبلغ 31 مليون 439 ألف 388 جنيه.
فيلم "سبع البرمبة" بطولة رامز جلال، بيومي فؤاد، محمد عبدالرحمن، جميلة عوض، بدرية طلبة، مها أبو عوف، نور قدري، ومن تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.
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