أحمد السعدني يعلق على اعتذار العسيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

علق الفنان أحمد السعدني، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، على الاعتذار الذي تقدم به الفنان محمود العسيلي لجمهوره، بعد تعرضه لهجوم شديد بسبب الفيديو الذي يرفض فيه التقاط صوره مع أحد معجبيه.

وأعاد "السعدني" تغريدة اعتذار "العسيلي"، وعلق: "الاعتذار من شيم الرجال، براڤو يا عسيلي، كلنا ممكن نغلط بس مش كلنا نقدر نعترف إننا غلطنا، المسامح كريم يا ناس".

وكان مقطع فيديو قد تم تداوله على نطاق واسع مساء أمس، يظهر فيه محمود العسيلي، وهو يوجه الحديث لأحد معجبيه الذي طلب منه التصوير، قائلا: " حضرتك معاك واسطة عشان تتصور معايا"، وهو ما عرضه لانتقادات كبيرة.