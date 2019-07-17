يوسف الشريف:" أحسن حاجة في كأس الأمم الأفريقية هي التنظيم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد مجدي: أشاد الفنان يوسف الشريف بالقائمين على تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في مصر حاليًا، وذلك رغم خسارة المنتخب الوطني وخروجه من المنافسة. كما حرص يوسف الشريف على تحميس الجمهور على حضور المباراة النهائية في البطولة، وذلك عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام". Advertisements وكتب الشريف في تغريدة: "أحسن حاجه في كأس الأمم الأفريقية هي التنظيم بصراحة وبكل حيادية ده أحسن تنظيم حصل في تاريخ البطولة". وتابع: "تحية من القلب لكل من بذل جهد لإظهار مصر بهذه الصورة وأحسن حاجة ممكن تحصل أن "الاستاد" يبقى مليان على أخره في النهائي.... لو تقدر تروح متترددش حفل الختام". وتقام بطولة كأس الأمم الافريقية التي تستضيفها مصر في الفترة في 21 يونيو الماضي حتى 19 يوليو الجاري.

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