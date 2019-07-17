بسبب صورة في حمام سباحة.. وصلة كوميدية بين صلاح عبدالله وعمرو عرفة‬

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة: دخل الفنان صلاح عبدالله مع المخرج عمرو عرفة في فاصل من المشاغبات، بسبب صورة جمعتهما بأحد حمامات السباحة، وضمت الفنانين أحمد السقا وشريف منير وأحمد رزق وغيرهم. ونشر صلاح عبدالله الصورة عبر صفحته بموقع "تويتر"، ووجه رسالة إلى عمرو عرفة، كتب فيها: "⁩طب فاكر دي، لو إنت الكبير خلف الكاميرا فأنا الكبير خلف البيسين⁦". من جانبه، رد عرفة: "طبعاً فاكر هوه الشورت البرمودا بتاع السبعينيات ده ممكن يتنسي؟".

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