بلقيس تعانق السحاب في “السودة”.. 16 أغسطس

تستعد المطربة بلقيس فتحي لمعانقة السحاب، بعد إعلانها إحياء حفلة غنائية في سودة عسير، بتاريخ 16 أغسطس القادم، ضمن فعاليات موسم السودة.

ونشرت بلقيس عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» تغريدة: «أهلي وربعي وحبايبي في المملكة، يسعدني أن أكون معكم في سودة عسير ضمن موسم السودة، في حفل فني ساهر 16 أغسطس، إن شاء الله كونوا على الموعد». وتابعت بلقيس: «بدأت التحضيرات من الآن وبإذن الله راح يكون أقوى وأجمل حفل». يذكر أن بلقيس فتحي أحيت حفلة في مدينة جازان على المسرح الحضاري بمركز الأمير سلطان الشهر الماضي ضمن فعاليات موسم العيد.​ ويبرز موسم السودة هذا العام للمرة الأولى كأحد أهم الوجهات السياحية في المملكة، لموقع السودة الفريد وطبيعتها ومناظرها الخلابة وأجوائها المتميزة وتضاريسها الجبلية.