شامتي الرقيقة.. أصالة تدلل ابنتها بكلماتها

نشرت الفنانة السورية أصالة نصري، عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "انستجرام"، صورة تجمعها بابنتها شام الذهبي.
وعلقت "أصالة" على الصورة قائلة: "شامتي والحمد لله مابتحبّ الفلتر وبنفس الوقت بتحبّ تتصوّر وأنا للأسف تعوّدت عيني علىالصور مع أصحابي بفلاتر كتيرة".
وتابعت: "إنّما بشوف أصدق الصور وأطيبها هي الّلي بتحبها شامتي فجرح صغير بجبيني ما بيضرّ، وميكبّ مو حلو متل العادة، كمان مو
وأضافت: "شامتي بحلاوة الشّام، أحلى طبيعة ربّ العالمين خلقها، شامي وطني، شامي الطبيعة الساحرة الّلي ما حدا غيّر بملامحها وبتمني تضلّها مع الطبيعة توءم".
يذكر أن أصالة طرحت مؤخرًا أغنية "كبير الشوق" باللهجة الخليجية، وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب".
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