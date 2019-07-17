بمجرد طرح بوستر ألبوم الهضبة عمرو دياب الجديد "أنا غير"، امتلأت مختلف ومواقع وسائل التواصل الإجتماعي بالكثير من المنشورات والتعليقات والتغريدات من محبيه ومتابعيه احتفالاً باقتراب طرح ألبومه الجديد. وسجل بعض متابعي الهضبة احتفالهم بالألبوم على موقع التدوينات القصيرة سواء في التعليقات أو المنشوارات الخاصة بحساباتهم الشخصية كالآتي: سواء في التعليقات أو المنشوارات الخاصة بحساباتهم الشخصية كالآتي: والبعض الآخر احتفلوا بالألبوم بمنشورات خاصة على حساباتهم الشخصية Advertisements وأعلن جمهور عمرو دياب على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك" عن فرحتهم بالألبوم بالشكل التالي: بالشكل التالي: وطرح عمرو دياب الصيف الماضي ألبوم "كل حياتي" الذي ضم 12 أغنية، وبدأت دعايته في شهر يوليو، ثم طرح 6 أغاني على فترات متباعدة، ليتم طرح الألبوم بالكامل في شهر أكتوبر الماضي، وحقق نجاحاً ضخماً ونسبة مشاهدة واستماع كبيرة على مختلف المواقع وتطبيقات الموسيقى والأغاني وموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد الإعلان عن ألبومه.. عمرو دياب يتصدر الحديث على مواقع التواصل الاجتماعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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