علي ربيع يهنئ الهضبة بألبومه الجديد

قام الفنان علي ربيع بنشر صورة جديدة عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" يقوم فيها بتهنئة الهضبة عمرو دياب بألبومه الجديد المقرر طرحه فى صيف 2019. المقرر طرحه فى صيف 2019. وعلق عليها علي ربيع قائلا: مبروك الصيف لسة مبدأش مستنى قوى. يذكر أن مسلسل "فكرة بمليون جنيه" هو آخر الأعمال التي شارك بها الفنان على ربيع وتم عرضه فى الموسم الرمضانى الماضي وهو من تأليف أمين جمال إبراهيم محسن ومحمد فتحي عبدالمقصود وشريف يسري، وإخراج وائل إحسان.

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