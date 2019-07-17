"بالصدفة".. كارول سماحة تنتهي من تسجيل أغنية فيلمها الجديد

انتهت المطربة اللبنانية كارول سماحة، من تسجيل أغنية فيلم "بالصدفة"، المقرر طرحه في دور العرض السينمائى خلال الفترة المقبلة. خلال الفترة المقبلة. "بالصدفة" بطولة كارول سماحة، وبديع أبوشقرا، وباميلا الكيك، ومنير معاصري، تأليف لكلوديا مرشليان، واخراج باسم كريستو، في أول تجربة له في الإخراج السينمائي بعد عدد من البرامج التلفزيونية الناجحة. الكيك، ومنير معاصري، تأليف لكلوديا مرشليان، واخراج باسم كريستو، في أول تجربة له في الإخراج السينمائي بعد عدد من البرامج التلفزيونية الناجحة.

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