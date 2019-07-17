تفاصيل حفلات وائل كفوري ونانسي عجرم بمهرجان جرش

يستعد الفنانان اللبنانيان وائل كفورى ونانسى عجرم، للمشاركة في فعاليات النسخة الجديدة من مهرجان "جرش"، والمقرر انطلاق دورته الـ34 مساء الغد الخميس 18 يوليو في مدينة جرش.
ويحيي كفورى حفله بالمهرجان يوم الجمعة 19 يوليو، فيما تحيينانسى حفلها يوم السبت الموافق 20 من الشهر نفسه، إذ إن كل منهما سيقدم مجموعة من الأغاني التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور.
وكانت آخر أغنيات "كفوري"، اغنيةاستشبهت فيكي التي تخطت 4 مليون مشاهدة حتى الآن على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وهي من كلمات منير بو عساف، ألحان هشام بولس، توزيع داني حلو، مكس ماستر، إخراج عبدالله غنام.
كما قدم آخر أغانيه بعنوان "ولاد الحرام"، من كلمات منير بوعساف، ألحان وتوزيع ملحم أبو شديد.
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