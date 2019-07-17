مي عبدالعزيز وريهام أبوبكر في ضيافة إدوارد بالقاهرة اليوم

يقدم إدوارد مقدم برنامج القاهرة اليوم الذي يبث عبر فضائية اليوم في تمام التاسعة والنصف في الفقرة الأولى من الحلقة "فقرة غنائية تنشر معاني الإنسانية بالغناء "مع المطربة مي عبدالعزيز.
وفي الجزء الثاني من الحلقة يستضيف القاهرة اليوم الفنانة ريهام أبو بكر، في حوار فني خاص عن آخر أعمالها.
كما يدشن إدوارد مبادرة ضد العنف على الحيوانات، مع نهلة
يذكر أن برنامج القاهرة اليوم من تقديم كلا من جمال عنايت وبثينة توكل وإدوارد والبرنامج إشراف فهيمة أحمد وإخراج محمد عاطف.
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