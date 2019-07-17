كشفت كل الحسابات الرسمية للهضبة عمرو دياب على مواقع التواصل الاجتماعي، عن ألبومه الجديد الذي يحمل عنوان "أنا غير" مع البوستر الرسمي للألبوم بعدسة المصور كريم نور.
وفور صدور بوستر الألبوم وعنوانه، قام مجموعة من الشعراء المصاحبين لعمرو في تاريخه الفني، بنشره دعما للألبوم وفيانتظار طرحه، حيث بدأ الشاعر أحمد المالكي بنشر صورة الألبوم على حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"
كما علق الشاعر "تامر حسين" علي البوستر قائلاً:"عمرو دياب ألبوم أنا غير ..قريباً"
وقال خالد تاج الدين مازحاً :"بينما أنابلهو برة مصر، عمرو دياب بيصنع المجد هنا"
وطرح عمرو دياب الصيف الماضي ألبوم "كل حياتي" الذي ضم 12 أغنية، وبدأت دعايته في شهر يوليو، ثم طرح 6 أغاني على فترات متباعدة، ليتم طرح الألبوم بالكامل في شهر أكتوبر الماضي، وحقق نجاحاً ضخماً ونسبة مشاهدة واستماع كبيرة على مختلف المواقع وتطبيقات الموسيقى والأغاني وموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد طرح البوستر..شعراء يحتفلون ألبوم "أنا غير" لعمرو دياب فور صدوره لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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