دنيا سمير غانم تحيي حفل ختام بطولة الأمم الأفريقية في ستاد القاهرة

تختتم النجمة دنيا سمير غانم فعاليات بطولة الأمم الأفريقية يوم الجمعة القادم باستاد القاهرة في مباراة نهائي البطولة بين منتخبي الجزائر والسنغال . والسنغال . وتقدم دنيا خلال الحفل أغنية جديدة نفذّت خصيصا للحفل بعنوان "وأدينا النهاردة" من كلمات أمير طعيمة، وألحان هشام جمال، توزيع مادي، مهندس صوت بيشوي مجدي. كلمات أمير طعيمة، وألحان هشام جمال، توزيع مادي، مهندس صوت بيشوي مجدي. يذكر أن آخر أعمال النجمة دنيا سمير غانم كان مسلسل "بدل الحدوتة٣" وتم عرضه في رمضان الماضي.

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