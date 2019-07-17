مقتل دبلوماسي تركي في اطلاق نار في مطعم في اربيل العراق

كتب امير فتحي في الأربعاء 17 يوليو 2019 04:39 مساءً - قُتل نائب القنصل التركي في أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، في هجوم مسلح استهدف مطعما، الأربعاء.

وفي التفاصيل، فقد فتح مسلحين مجهولين النار داخل مطعم في أربيل، مما أسفر عن سقوط قتلى، بينهم القنصل التركي واثنان من مرافقيه.

اطلاق النار على نائب القنصل ومرافقيه جاء أثناء تناولهم وجبة الغداء في مطعم يقع قرب القنصلية التركية.