يحيى الفخراني يبدأ عرض «الملك لير» في السعودية

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يبدأ النجم والممثل المصري الكبير يحيى الفخراني، أولى عروض مسرحيته «الملك لير» في السعودية، ومن المقرر أن تستمر العروض على مدار 3 أيام بداية من الأربعاء 17 يوليو، وقد نفدت كل تذاكر العروض عقب طرحها مباشرةً،.

ومن جانبه حرص النجم الكبير يحيي الفخراني والفنانة رانيا فريد شوقي وفريق عمل المسرحية على تأدية مناسك العمرة والتقطوا بعض الصور التذكارية معًا.

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ويشارك بجانب يحيى الفخراني في بطولة المسرحية كوكبة كبيرة من النجوم من بينهم فاروق الفيشاوي وأحمد فؤاد سليم ونضال الشافعي وأحمد عزمي وريهام عبد الغفور ورانيا فريد شوقي وهبة مجدي ويقوم تامر كرم بإخراج العمل في حين يقوم المنتج الكبير مجدي الهواري بالإشراف الفني عليه.

وكان الفنان يحيى الفخراني، قد استغل فترة تواجده في الأراضي المقدسة في أداء مناسك العمرة برفقة عدد من النجوم.

ونشر المخرج المصري مجدي الهواري، صورة للفنان يحيى الفخراني برفقة فريق عمل مسرحية “الملك لير”، بعد أدائهم مناسك العمرة وعلق عليها بقولة : ” ما شاء الله لاقوة إلا بالله”.