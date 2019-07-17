بورصات الخليج ترتفع وأبوظبي والسعودية عند قمة شهرين

حققت معظم أسواق الأسهم الخليجية مكاسب بشكل عام، اليوم الثلاثاء، مع صعود الأسواق العالمية بدعم من توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية، بينما ارتفعت البورصة السعودية لأعلى مستوياتها فيما يزيد على شهرين.

وزاد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.4%، محققاً مكاسب للجلسة السابعة على التوالي، ويصعد المؤشر منذ توقعت المجموعة المالية هيرميس نمو أرباح القطاع المالي في المملكة 7.6% في الربع الثاني من العام.

وزاد مؤشر سوق دبي 0.3%، ويتجه صوب تحقيق أفضل أداء شهري منذ أبريل/نيسان، مدعوماً جزئياً بصعود سهم أملاك للتمويل 5.2% بعد تقرير إعلامي يقول إن الشركة اقتربت من إعادة هيكلة قروض بقيمة 1.2 مليار دولار مع المقرضين.

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وارتفع سهم دي.إكس.بي انترتينمنت 2.9%، بعد يوم من تسجيل شركة إدارة الحدائق الترفيهية نمواً بلغ 5% في الزيارات خلال الربع الثاني مقارنة مع مستواها قبل عام.

وزاد المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.7% ملامساً أعلى مستوياته في شهرين، بدعم من صعود سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر مصرف في الإمارات العربية المتحدة 1.2%، بينما ارتفع سهم مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) 0.6%.

وقال فراجيش بهانداري، مدير محافظ لدى المال كابيتال "يبدو أن معنويات المستثمرين تحسنت في الأسواق المحلية، مدعومة جزئياً بمحرك الأسواق العالمية - تعزز توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية هذا الشهر".

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.7%، لتتوقف موجة خسائر استمرت أربعة أيام، وصعد سهم البنك التجاري الدولي مصر 1%، بينما زاد سهم المصرية للاتصالات 2.2 %.

وفي الكويت، تعافى أيضاً مؤشر السوق الأول من خسائره المبكرة، ليغلق مرتفعاً 0.5%، ويتجه المؤشر لتحقيق أفضل أداء شهري منذ مارس/آذار، بعد سلسلة من المكاسب إثر قرار إم.إس.سي.آي لمؤشرات الأسواق ترقية أسهم كويتية إلى مؤشرها الرئيسي للأسواق الناشئة في 2020.