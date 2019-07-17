يهرب الكوكايين تحت شعره المستعار.. نصف الكيلو بـ34 ألف دولار

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رويترزالثلاثاء 2019/7/16 06:12 م بتوقيت أبوظبي
القبض على كولومبي حاول تهريب الكوكايين بمطار برشلونة الدولي - أرشيفية
قالت الشرطة الإسبانية، الثلاثاء، إنها قبضت على رجل كولومبي في مطار برشلونة الدولي بعد العثور على نصف كيلو من الكوكايين مخبأ تحت شعر مستعار ضخم على رأسه.
ولدى وصوله قادما من بوجوتا لفت الرجل انتباه الشرطة لأنه بدا متوترا وكان الشعر المستعار تحت قبعته كبيرا في الحجم، وعثرت الشرطة على لفافة ملصقة برأسه بها كوكايين تقدر قيمته بنحو 30 ألف يورو (34 ألف دولار).
وجاء في بيان الشرطة "لا حدود لحيل مهربي المخدرات بهدف خداع السلطات".
وتضمن البيان صورة للرجل الذي بدا في منتصف العمر وكان الشعر المستعار ما زال فوق رأسه بينما حُجبت ملامح عينيه، ولم تكشف الشرطة عن تفاصيل أخرى بشأن هويته.
وفي 2018، ضبطت الشرطة الإسبانية أكثر من 100 كيلو من الكوكايين في مطار برشلونة-إل برات.
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