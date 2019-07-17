نانسي عجرم توضح… وتحذر

اتخذت النجمة اللبنانية نانسي عجرم من حسابها الشخصي عبر موقع تويتر منبراً لتنفي خبر ارتباط اسمها بأي مُنتج يتم الترويج له عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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وغرّدت نانسي قائلة: “توضيح: لا علاقة لي بأي منتج يتم الترويج له عبر مواقع التواصل الإجتماعي بتصريحات منسوبة لي.. وأحذر من اقحام اسمي في أمور وحملات دعائية لا علاقة لي بها لا من قريب ولا من بعيد”.

نشير ان نانسي عجرم كانت قد احيت حفلاً غنائياً ليلة السبت الفائت على مسرح فندق الميريت رويال بريميوم في قبرص التركية تكللت بالنجاح الكبير.

الجدير بالذكر ان “عجرم” ستطل يوم السبت المقبل في ٢٠ تموز ٢٠١٩ على مسرح مهرجان جرش حيث ستشعل المكان بأجمل وأجدد أغنياتها.