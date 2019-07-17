شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا سمير غانم تحيى ختام كأس الأمم بمشاركة أحد نجوم الغناء الإفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحيى النجمة دنيا سمير غانم حفل ختام فعاليات بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة فى مصر، وذلك يوم الجمعة المقبل باستاد القاهره الدولى، قبل المباراة النهائية للبطولة بين منتخبي الجزائر والسنغال، وذلك بمشاركة أحد نجوم الغناء الإفريقى.

وتقدم دنيا خلال الحفل أغنية تم تحضيرها من أجل حفل الختام وتحمل اسم "وأدينا النهارده" من كلمات أمير طعيمة وألحان هشام جمال وتوزيع مادي مهندس صوت بيشوي مجدي.

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وكانت آخر أعمال دنيا سمير غانم مسلسل "بدل الحدوتة ٣" الذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى على شاشة cbc، من اخراج خالد الحلفاوى وقدمت 3 حكايات منفصلة كل حكاية تعرض خلال 10 حلقات مقسمة على مدار الشهر.