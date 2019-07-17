شكرا لقرائتكم خبر عن بعد حزنه الكبير على رحيلها.. صورة نادرة لـ رشوان توفيق وزوجته قبل 60 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول رواد السوشيال ميديا مؤخراً صورة نادرة للفنان القدير رشوان توفيق برفقة زوجته التى رحلت عن عالمنا بالأمس، وذلك بعدما أثار الفنان الكبير تفاعل الكثيرين معه حين ظهر خلال صور تشييع جنازتها فى غاية الحزن والأسى بسبب فقدانها، بعدما قضيا معاً أكثر من 60 سنة من الزواج والارتباط.

جدير بالذكر أن الفنان القدير رشوان توفيق كان دوماً يثنى على زوجته فى أغلب حواراته الصحفية والبرامج الذى يظهر فيها، حيث كان يخصها بكامل الاحترام والحب والعرفان والتقدير.



رشوان توفيق وزوجته