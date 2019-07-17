كيف استقبل الجمهور بوستر ألبوم عمرو دياب" أنا غير" ؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد مجدي:

تصدر هاشتاج "أنا غير" موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وذلك بعد طرح "الهضبة" عمرو دياب بوستر الألبوم الجديد والذي يحمل عنوان "أنا غير"منذ ساعات ".

وظهر الهضبة على البوستر بلوك كاجول ارتدى فيه "جاكيت" أزرق واعتمد فيه الهضبة الشعر القصير و"الذقن الخفيفية".

وأشعل الهضبة مواقع التواصل، بمجرد طرح "بوستر" الألبوم، وانهالت تعليقات الجمهور والتي جاءت على النحور التالي:" انت غير خالص رقم ١على مر السنين وهتفضل كدا الصيف بدأ مع الهضبة".

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وكتب أخر:" العالمي عمرو دياب أنا غير عمرو دياب أكثر من٣٠ سنة وهو غير في كل شيء، غير في الغناء، غير في الموسيقى غير في الكلام، غير في التوزيع، غير في اللبس، حتى في العمر غير تعدى الخمسين وهو كأنه لسه في الثلاثين "ما شاء الله".

وكتب أحدهم:" في حد يخطف قلب حد ع الصبح كدا".

يذكر أن آخر أعمال الهضبة طرح أغنية "بالحب اتجمعنا" بتوزيع جديد بعد 28 عامًا من طرحها، خلال تنظيم ومشاركة مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية.