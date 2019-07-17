- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:
قالت المطربة اللبنانية نانسي عجرم إنه ليس لها أي علاقة بأي منتج يتم الترويج له، محذرة من أي محاولات لإقحام اسمها في أمور وحملات دعائية لا علاقة لها بها.
وكتبت نانسي عبر حسابها على "تويتر": توضيح، لا علاقة لي بأي منتج يتم الترويج له عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتصريحات منسوبة لي".
وأضافت: "أحذر من إقحام اسمي في أمور وحملات دعائية لا علاقة لي بها لا من قريب ولا من بعيد".
ومن المقرر أن تحيي نانسي عجرم حفلاً غنائيًا في مهرجان جرش يوم السبت 20 يوليو على المسرح الجنوبي.
كانت هذه تفاصيل خبر نانسي عجرم تحذر من هذا الأمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.