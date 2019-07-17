نانسي عجرم تحذر من هذا الأمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

قالت المطربة اللبنانية نانسي عجرم إنه ليس لها أي علاقة بأي منتج يتم الترويج له، محذرة من أي محاولات لإقحام اسمها في أمور وحملات دعائية لا علاقة لها بها.

وكتبت نانسي عبر حسابها على "تويتر": توضيح، لا علاقة لي بأي منتج يتم الترويج له عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتصريحات منسوبة لي".

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وأضافت: "أحذر من إقحام اسمي في أمور وحملات دعائية لا علاقة لي بها لا من قريب ولا من بعيد".

ومن المقرر أن تحيي نانسي عجرم حفلاً غنائيًا في مهرجان جرش يوم السبت 20 يوليو على المسرح الجنوبي.