٢١ يوليو إعلان جوائز مسابقة "كايرو شو" لأفضل نص مسرحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

تعلن "كايرو شو" نتيجة مسابقتها لاختيار أفضل نص مسرحي الأحد ٢١ يوليو الجاري، وهي المسابقة التي تمنح جوائز مالية مميزة لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى جانب ترشيح أعمالهم ضمن خطة الإنتاج.

و تحمست أسماء رفيعة المستوى للمشاركة في لجنة التحكيم تشجيعا للمؤلفين الموهوبين على الكتابة للمسرح، وتشكلت اللجنة من الناقدة الكبيرة عبلة الرويني والمخرج الكبير عصام السيد والكاتب والشاعر والسيناريست الكبير د.مدحت العدل والأديب والناقد والسيناريست د.حاتم حافظ الأستاذ بأكاديمية الفنون.. وقد بدأت اللجنة أعمالها تمهيدا لإعلان النتيجة.

المسابقة تم الإعلان عنها مارس الماضي حيث تقدم لها أكثر من مائة نص مسرحي وتشكلت لجنة قراءة متخصصة من مبدعي "كايرو شو" ضمت المخرج تامر كرم الحاصل على جائزة الدولة التشجيعية لهذا العام والمخرجين محمد الصغير ومحمد الرخ والكاتبة والمخرجة مروة رضوان وقد أسفرت أعمال اللجنة عن اختيار عشرة نصوص للقائمة القصيرة هي التي تتنافس على الجوائز وهي:

1. مرة واحد صالح - للكاتب أكرم مصطفي

2. عطل فني- للكاتب محمد محمود سعيد

3. ليلة زفاف- للكاتب أحمد سمير

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4. أربعين على كام- للكاتب سامح عثمان

5. بيت العز- للكاتب أسامة محمد عبدالله

6. ولا ميت مليون - للكاتب السيد فهيم

7. ع الهوا- للكاتب أحمد الملواني

8. بلاسيبو- للكاتب أندرو سامح

9. مقام الشيخ الغريب- للكاتب ابراهيم الحسيني

10. ما لا عين رأت- للكاتب عبد الرحمن محمد