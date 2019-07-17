محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
بعد 5 أسابيع من المنافسة في شباك تذاكر أفلام عيد الفطر المبارك، حل الفيلم الكوميدي "محمد حسين" للفنان محمد سعد، في المركز الأخير.
وجاءت حصيلة إيراداته حتى الآن مبلغ 4 ملايين 586 ألف 324 جنيه.
فيلم "محمد حسين" بطولة محمد سعد، سمير صبري، بيومي فؤاد، محمد ثروت، مي سليم، حمدي الوزير، ومن إخراج محمد علي.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد 5 أسابيع.. هذا ما حققه "محمد حسين" في شباك التذاكر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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