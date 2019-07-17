بعد 5 أسابيع.. هذا ما حققه "محمد حسين" في شباك التذاكر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

بعد 5 أسابيع من المنافسة في شباك تذاكر أفلام عيد الفطر المبارك، حل الفيلم الكوميدي "محمد حسين" للفنان محمد سعد، في المركز الأخير.

وجاءت حصيلة إيراداته حتى الآن مبلغ 4 ملايين 586 ألف 324 جنيه.

فيلم "محمد حسين" بطولة محمد سعد، سمير صبري، بيومي فؤاد، محمد ثروت، مي سليم، حمدي الوزير، ومن إخراج محمد علي.