بعد 5 أسابيع.. "كازابلانكا" الأعلى إيرادًا في تاريخ السينما المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تجاوزت إيرادات فيلم "كازابلانكا" للنجم أمير كرارة، حاجز الـ72 مليون جنيه، بعد 5 أسابيع بدور العرض السينمائي، منذ طرحه بموسم عيد الفطر المبارك.

الفيلم حقق حتى الآن 72 مليونا 842 ألفا 914 جنيها، متفوقا بأكثر من 9 ملايين جنيه، على أقرب منافسيه فيلم "الممر"، وبهذا يصبح "كازابلانكا" الأعلى إيرادًا في تاريخ السينما المصرية.

فيلم "كازابلانكا" بطولة أمير كرارة، وعمرو عبدالجليل، وإياد نصار، وغادة عادل، ومحمود البزاوي، ومن تأليف هشام هلال، وإخراج بيتر ميمي.