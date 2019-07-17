Game of Thrones يحطّم الأرقام القياسية بترشحه لـ 32 جائزة إيمي

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 17 يوليو 2019 03:29 مساءً - حطّم مسلسل "صراع العروش Game of Thrones" رقماً قياسياً جديداً، إذ حاز على 32 ترشيحاً من جوائز إيمي.



وأشارت أكاديميّة التلفزيون إلى أنّ "ترشيحات الإيمي لهذا العام هي الأكبر من حيث عدد المرشحين الجدد في 8 أعوام، إذ تتنافس 9 مسلسلات جديدة على الجوائز الكبرى في فئتي أفضل مسلسل درامي وأفضل مسلسل كوميدي".



وحصلت شبكة (إتش.بي.أو) التي تعرض "صراع العروش Game of Thrones"، على 137 ترشيحاً وهو رقم قياسي. ومن بين هذه التشريحات جاء المسلسل الشهير في المقدمة بالترشح في فئة أفضل مسلسل درامي، وأفضل ممثل في عمل درامي لكيت هارينغتون، وأفضل ممثلة في عمل درامي لإيميليا كلارك وأفضل ممثلات في دور مساعد للينا هيدي وصوفي ترنر وميزي وليامز وغويندولين كريستي، وأفضل ممثلين في دور مساعد لبيتر دينكلدج و نيكولاي كوستر والدو وألفي ألن.





ونالت (إتش.بي.أو) أيضاً 19 ترشيحاً لمسلسلها القصير "تشيرنوبل" الذي يروي وقائع الكارثة النووية التي حدثت في أوكرانيا عام 1986 والمساعي السوفياتية للتعتيم على ما حدث.



ويأتي مسلسل "Killing Eve" من إنتاج شبكة "بي.بي.سي أمريكا" ضمن المسلسلات المرشحة، إلى جانب المسلسل الكوميدي " Fleabag" الذي تنتجه شركة "أمازون"، والذي نال 11 ترشيحاً، بينها ترشيحات لمبتكرة المسلسل وبطلته فيبي والر بريدج، والمسلسل الكوميدي "الدمية الروسية Russian Doll"، من إنتاج شركة نتفليكس الذي كتبته وقامت ببطولته ناتاشا ليون.

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إلّا أن المفاجأة كانت في عدم وجود نجمي السينما جوليا روبرتس Julia Roberts وجورج كلوني George Clooney ضمن الترشيحات لهذا العام، إذ لم تترشح روبرتس عن دورها في مسلسل " Homecoming" بينما لم ينل كلوني ترشيحاً عن مسلسله " Catch-22".



كذلك، لم ينل المسلسل الكوميدي الشهير "ذا بيغ بانغ ثيوري"، الذي انتهى عرضه في مايو /أيار، وكان أعلى مسلسل كوميدي من حيث نسب المشاهدة في تاريخ التلفزيون الأمريكي، أي ترشيحات في الفئات الكبرى.



ومع هذا، فقد نالت شبكة نتفليكس 117 ترشيحاً بقيادة مسلسل "عندما يروننا" للمخرجة والكاتبة آفا دوفارني، الذي نال 16 ترشيحاً، وتدور قصته حول سجن خمسة مراهقين سود ظلما بتهمة الاغتصاب في نيويورك عام 1989.