يتعاون الشاعر أمير طعيمة، مجدداً مع الكينج محمد منير، في أغنية منفردة جديدة بعنوان"مهموم"، ولحنها الفنان وليد سعد مع توزيع أحمد إبراهيم.
وكان آخر تعاون بين أمير والكينج في ألبوم "أحمر شفايف" الذي صدر عام 2003، وكتب له أمير 3 أغنيات هي "ابكي ،بحر الحياة، أحمرشفايف".
يذكر أن منير قد طرح مجموعة من الأغنيات حيث بدأ من العام الماضي بأغنية "طاق طاقية" وفي عام2019 أصدر "لو باقي في عمري، روح، أهل أول، روح، ابعد عينيك عني".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد 17 عامًا.. أمير طعيمة يعود للكينج محمد منير بـ"مهموم" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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