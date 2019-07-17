بعد 17 عامًا.. أمير طعيمة يعود للكينج محمد منير بـ"مهموم"

يتعاون الشاعر أمير طعيمة، مجدداً مع الكينج محمد منير، في أغنية منفردة جديدة بعنوان"مهموم"، ولحنها الفنان وليد سعد مع توزيع أحمد إبراهيم.

وكان آخر تعاون بين أمير والكينج في ألبوم "أحمر شفايف" الذي صدر عام 2003، وكتب له أمير 3 أغنيات هي "ابكي ،بحر الحياة، أحمر

شفايف".

يذكر أن منير قد طرح مجموعة من الأغنيات حيث بدأ من العام الماضي بأغنية "طاق طاقية" وفي عام2019 أصدر "لو باقي في عمري، روح، أهل أول، روح، ابعد عينيك عني".