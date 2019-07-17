أشرف عبد الباقي عن ماجد الكدواني: صاحبي اللي ما شفتوش من زمان

نشر الفنان أشرف عبد الباقي عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، صورة له مع صديقه الفنان ماجد الكدواني.

وعلق" عبد الباقي" على الصورة قائلًا: "ماجد الكدواني صاحبي اللى ما شفتوش من زمان،

اتبسط قوي إني قابلته، فنان مجتهد وكل دور بيعمله مفاجأة".

يشار إلى أن الفنان أشرف عبدالباقي، وفرقته قدموا "مسرحية كلها غلط جريمة في المعادي"، في

جدة، وذلك في مهرجان جدة بالسعودية والتي كانت في الفترة من 10 وحتى 13 يوليو الماضي على المسرح العربي في أبحر.

كما يقدم فريق مسرح مصر بقيادة الفنان أشرف عبد الباقي، الموسم السابع والأخير، بداية من عيد الأضحى المقبل، بعد فترة من التوقف.