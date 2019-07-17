شكرا لقرائتكم خبر عن هيفاء وهبى تعود للسينما بـ"عقد الخواجة" مع أحمد الفيشاوى وأحمد داوود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت النجمة اللبنانية هيفاء وهبى العودة الى السينما من جديد بعد غياب 5 أعوام منذ تقديمها بطولة فيلم "حلاوة روح" عام 2004، حيث تعمل على التحضير لفيلم جديد بعنوان "عقد الخواجة" قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسرى وإخراج محمد حماقى فى أولى تجاربه الاخراجية بعدما عمل مساعداً للمخرج معتز التونى وأيضا المخرج محمد ياسين.



اللبنانية هيفاء وهبى

ويعمل صناع الفيلم على اختيار الفنانين المشاركين فى البطولة حيث تم الاستقرار على أحمد الفيشاوى وأحمد داوود للوقوف أمام هيفاء، ويجرى التفاوض مع أكثر من نجم آخر للمشاركة فى الفيلم وذلك قبل بدء التصوير مطلع شهر أغسطس المقبل، على أن يكون معظم أماكن تصوير الفيلم خارج مصر حيث يحتاج العمل الى السفر لأكثر من دولة.



أحمد الفيشاوى

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أحمد داوود

وظهرت هيفاء وهبى كضيفة شرف فى فيلم "خير وبركة" مع على ربيع ومحمد عبد الرحمن "توتا" وإخراج سامح عبد العزيز العام قبل الماضى، كما شاركت أيضاً كضيفة شرف خلال حلقتين من مسلسل "الواد سيد الشحات" مع أحمد فهمى وهنا الزاهد وإخراج أحمد الجندى وإنتاج شركة سينرجى والذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى.