شكرا لقرائتكم خبر عن تايكا وايتيتى مؤلف ومخرج فيلم "Thor 4" .. اعرف التفاصيل كاملة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود المؤلف والمخرج تايكا وايتيتى لتأليف وإخراج فيلم " Thor 4 "، وذلك حسب موقع " TheWrap "، وكان تايكا قد أخرج الجزء الثالث من الفيلم وهو " Thor : Ragnarok " وكان من تأليف إريك بيرسون وكريج كايل، كما قام تايكا بالأداء الصوتى فى هذا الجزء "3" بشخصية " Korg ".
يذكر أن تايكا وايتيتى بدأ حياته المهنية عام 1999 واستطاع أن يقدم عدد من الأعمال الفنية الناجحة بين التمثيل والإخراج، ومن أبرز الأعمال التى أخرجها " Eagle vs Shark " و" What We Do in the Shadows " و" Hunt for the Wilderpeople " و" وغيرهم.
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