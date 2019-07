شكرا لقرائتكم خبر عن تايكا وايتيتى مؤلف ومخرج فيلم "Thor 4" .. اعرف التفاصيل كاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود المؤلف والمخرج تايكا وايتيتى لتأليف وإخراج فيلم " Thor 4 "، وذلك حسب موقع " TheWrap "، وكان تايكا قد أخرج الجزء الثالث من الفيلم وهو " Thor : Ragnarok " وكان من تأليف إريك بيرسون وكريج كايل، كما قام تايكا بالأداء الصوتى فى هذا الجزء "3" بشخصية " Korg ".

يذكر أن تايكا وايتيتى بدأ حياته المهنية عام 1999 واستطاع أن يقدم عدد من الأعمال الفنية الناجحة بين التمثيل والإخراج، ومن أبرز الأعمال التى أخرجها " Eagle vs Shark " و" What We Do in the Shadows " و" Hunt for the Wilderpeople " و" وغيرهم.