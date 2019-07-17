شكرا لقرائتكم خبر عن نانسى عجرم تحذر من استغلال اسمها.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت المطربة اللبنانية نانسى عجرم من استغلال اسمها فى الترويج لأى منتج عبر مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، وكتبت نانسى تعليقا عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور "انستجرام":" توضيح: لا علاقة لي بأي منتج يتم الترويج له عبر مواقع التواصل الإجتماعي بتصريحات منسوبة لي.. وأحذر من اقحام اسمي في أمور وحملات دعائية لا علاقة لي بها لا من قريب ولا من بعيد.

وكانت النجمة نانسي عجرم قد أحيت حفلا غنائيا فى قبرص، أمس الأحد حضره جمهوركبيرمن اللبنانيين ومختلف الجنسيات العربية، وقدمت باقة من أجمل أغانيها القديمة والجديدة، وأطلت بجامبسوت لامع من تصميم إيلي صعب.