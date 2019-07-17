شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب استقبال الأفلام بمهرجان بانوراما الفيلم القصير بتونس حتى ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مهرجان بانوراما الفيلم القصير الدولى فى تونس مد فترة استقبال الأفلام حتى ديسمبر المقبل، وهى الفرصة الأخيرة للمشاركة بالدورة الخامسة من المهرجان والذى ينطلق فى 13 مارس المقبل ويستمر لمدة يومين.

مهرجان بانوراما الفيلم القصير الدولى فى تونس تم تأسيسه عام 2016 ويدير المهرجان المخرج كمال عويج ويستقبل المهرجان الأفلام القصيرة من كل أنحاء العالم ويختار فى جوائزه أفضل 3 أفلام قصيرة.

مهرجان بانوراما الفيلم القصير تقام كل دورة منه فى محافظة مختلفة فى تونس وشارك فى لجنة تحيكم دورته المنقضية المخرجة الكبيرة سلمى بكار والإعلامية مبروكة خذير والسيناريست الجزائرى جمال محمدى والمخرج التونسى هيفل بن يوسف، ومن المقرر الإعلان قريبا عن ورش المهرجان وأعضاء لجنة تحيكم الدورة الجديدة.