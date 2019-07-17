شكرا لقرائتكم خبر عن للعام الثانى على التوالى.. كريم عبد العزيز ينافس فى موسم نصف السنة 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل النجم كريم عبد العزيز تحضيرات فيلمه الجديد "البعض يذهب للمأذون" – اسم مؤقت للعمل- مع المخرج أحمد الجندى، حيث يتم ترشيح البطلات اللاتى يقفن أمام كريم فى بطولة العمل تمهيداً لانطلاق التصوير خلال الشهر المقبل مباشرة بعد الانتهاء من معاينة أماكن التصوير والتعاقدات مع فريق العمل.



كريم عبد العزيز كريم عبد العزيز

وقرر صناع الفيلم طرحه فى دور العرض بموسم اجازة منتصف العام الدراسى 2020 ليدخل كريم عبد المنافسات على شباك التذاكر فى هذا الموسم للعام الثانى على التوالى بعد تواجد فى اجازة منتصف العام هذا العام بفيلم "نادى الرجال السرى" والذى حصد ما يقرب من 60 مليون جنيه كأعلى ايرادات لفيلم فى هذا الموسم.

Advertisements

وفى سياق متصل يترقب كريم عبد العزيز طرح فيلمه الجديد "الفيل الأزرق 2" يوم 25 يوليو الجارى فى دور العرض على أن يستمر طوال موسم عيد الأضحى، ويشارك فى بطولته نيللى كريم وهند صبرى واياد نصار وهند رضا وتارا عماد وعدد من النجوم كضيوف شرف ومن تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد وإنتاج شركة سينرجى.