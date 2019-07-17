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شكرا لقرائتكم خبر عن كيد النسا.. بيرس مورجان غازل ملكة جمال العالم.. اعرف رد فعل زوجته صادم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع الديلي ميل قصة طريفة جرت أطرافها بين الإعلامي بيرس مورجان وزوجته الإعلامية سيليا والدن، حيث قام بيرس مورجان بمغازلة ملكة جمال العالم والتي قام باستضافتها، وهو ما أثار غيرة زوجته سيليا والدن والتي قامت بالانتقام منه من خلال حسابها علي انستجرام.
جاء انتقام سلينا صادم بالنسبة لمتابعيها علي انستجرام حيث نشرت صورة لشاب مفتول العضلات يرتدي ملابس داخلية فقط ويقوم بغسل سيارتها، وعلقت عليها عندما يبتعد الزوج عن المنزل يأتي السيد Suds للعب.
بوست زوجة بيرس مورجان
بيرس مورجان وملكة الجمال
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