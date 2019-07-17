تعرف على سبب هجوم الشاعر "بهاء الدين محمد" على المطربة أصالة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هاجم الشاعر الكبير بهاء الدين محمد المطربة أصالة مؤخراً عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، بعدما كتب بوست علق فيه على قيامها بعمل بلوك لأغنية "اتهمتك" من على صفحته حين كتب: أصالة بتقفل صوتها وبتعمل بلوك لأغنية بصوتها وبتعمل بلوك لفيديو على صفحة مين؟! هو ده الفن؟ هل محمد عبد الوهاب والا بليغ حمدى أو غيرهم من المحترمين لما كانوا حتى بيغنوا أغنية من ألحانهم كان ممكن يمنعهم حد؟!! وأغرب حاجة باشوفها إن فى بعض الأوقات المطرب أو المطربة بيقفل صوته بنفسه وعجبى !!! معلش كنت باحاول ولن تتخيلوا كنت باعمل مجهود قد إيه علشان أنزلكم أعمالى وكم المعاناة اللى باعيشها ورا كل أغنية باشيرهالكم رغم إن الموضوع مفيش منه أى عائد مادى نهائى !!! كل الموضوع عائد أدبى وفنى وكان نفسى أكمل وأعرفكم على أعمالى ولكن بعض الأشخاص والشركات بتمنع حتى الفن ولكن أشكر كل الناس اللى طلعت محترمة بجد وكانت بتسهل وتساعد إن أعمالى تبقى على صفحتى لأن ناس كتير مايعرفوش غير جزء بسيط من أعمالى وكنت أتمنى أكمل ولكن النفوس والفلوس وحشه وأعتذرلكم عن عدم الإستمرار وخلينا ف الجديد وإن شاء الله خير Advertisements

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