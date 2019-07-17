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نفى الفنان الإماراتي حسين الجسمي، الشائعة التي انتشرت مساء أمس، عن انتحاره في أحد الفنادق في لندن.
وكتب الجسمي عبر حسابه على "تويتر" نفياً غير مباشر للشائعة جاء فيه
"لا تردد الشائعات .. ولا تستمع إليها".
وكانت الشائعة قد انتشرت بقوة مساء أمس الثلاثاء، وتناقلتها الصفحات الفنية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما أحدث قلقاً لدى محبي الفنان، وأمطروه بوابل من الرسائل عبر حسابه الخاص على "تويتر"، فخرج عن صمته ليرد بطريقة غير مباشرة.
يذكر أنها ليست شائعة الموت الأولى التي تطارد الجسمي، وقد كان يتجاهل الشائعات باستمرار، إلا أنّه هذه المرّة فضّل قطع الطريق على مطلقيها، سيّما وأنّها انتشرت على نطاق واسع، وأقلقت محبيه.
كانت هذه تفاصيل خبر شائعة انتحار حسين الجسمي تقلق محبيه وهكذا ردّ عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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